De La Garma: aprehendido por violación de domicilio

11 febrero, 2020 Leido: 641

El domingo por la noche, personal del Destacamento Policial De La Garma, procedió a la aprehensión del ciudadano Franco Andrés Farías, por el delito penal de “Violación de Domicilio”.

Los uniformados tomaron conocimiento del hecho mientras recorrían la jurisdicción en prevención de delitos y faltas en general, cuando notaron que una mujer solicitaba ayuda y alertaba que en el interior de su domicilio se hallaba su ex pareja. El individuo aprovechó a ingresar a la vivienda por una puerta que se hallaba abierta, sin llave. La denunciante además indicó que su ex pareja no tenía intenciones de retirarse, ingresando los efectivos policiales a la finca y procediendo a su inmediata aprehensión.

Luego de cumplimentar los recaudos legales, Farías fue trasladado a la Estación de Policía de Adolfo Gonzales Chaves, y posteriormente fue remitido a la sede Judicial Interviniente de Tres Arroyos.

Interviene en el caso la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, a cargo del Fiscal Dr. Juan Carlos Ustarroz y a disposición de la UFIJ N° 13 del Dpto. Judicial Bahía Blanca, sede Tres Arroyos a cargo del Fiscal Dr. Facundo Lemble.

