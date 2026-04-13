De La Garma: cuatro aprehendidos por tenencia de drogas en dos operativos

13 abril, 2026 0

Este domingo la policía de Gonzales Chaves, en De La Garma llevo a cabo dos allanamientos donde encontraron e incautaron estupefacientes, además metieron preso a cuatro jóvenes.

El primero de los operativos terminó con los arrestos de Danilo Saavedra San Román y Lautaro Federizzi, quienes en principio esquivaron un control de tránsito cuando iban en moto e intentaron escapar.

En la casa de San Román, incautaron 190 gramos de marihuana, un celular Motorola que será analizado, recortes de nylon para fraccionamiento y elementos de corte.

El otro allanamiento tuvo lugar en la primera cuadra de la avenida Víctor H. Barrera, donde vive Federizzi e incautaron un plato con restos de cocaína, también elementos de corte y fraccionamiento para esa sustancia.

En definitiva, ambos ciudadanos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quienes serán indagados en las próximas horas y puestos a disposición de la Justicia.

En la ruta 75: atraparon a dos jóvenes

El otro operativo se originó en la ruta provincial 75, acceso a De La Garma, cuando la Policía aprehendió a Jonás Goyoca y Leandro León Silvestre Bramajo Díaz.

Todo sucedió cuando ambos iban en bicicleta por la banquina, hacia donde se encontraba una camioneta Ford F-100 -propiedad de uno de ellos- que había sufrido un desperfecto mecánico.

Se constató que dicho joven carecía de la documentación del vehículo, mientras que en la requisa les secuestraron dos gramos de cocaína y 2,5 gramos de marihuana, a ambos les secuestraron los celulares.

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