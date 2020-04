De La Garma: demorados y autos secuestrados por incumplir con la cuarentena

4 abril, 2020

Ayer en la localidad Garmense, la policía de ese Destacamento, procedió a la demora del Luis María Giansetto, quien circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Meriva, y no pudo justificar su presencia en la vía pública.



Asimismo, y atento a qué dicho ciudadano, hacía dos días ya había sido demorado por la misma razón, los uniformados nuevamente procedieron a demorarlo para iniciarle actuaciones por Infracción al art. 205 y 239 del Código Penal (Delito de desobediencia), con intervención Juzgado Federal N° 2 de Necochea. Además se procedió al secuestro de su rodado, el cual fuera restituido a su tenedor en carácter de depositario provisorio y a la retención de su licencia de conducir y Cédula Azul.

Al momento de estar efectuándose las diligencias, se apersonó Miguel Rossi, el cual resulta ser yerno del infractor Giansetto, circulando a bordo de automóvil Renault Clio, quien comenzó a increpar al personal actuante, solicitando explicaciones en tono agresivo.

Ante esta circunstancia, se le solicitó que justifique su presencia en la vía pública, no pudiendo justificarla, por lo que se procedió también a iniciar actuaciones. Respecto al vehículo en el que se movilizaba, se solicitó su documentación, no presentándola, se procedió a su secuestro por Infracción al Art 40 Incs. A, B y C de la Ley 24.449 con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Gonzales Chaves.

