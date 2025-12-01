De La Garma: esclarecen un robo, parte del botín aparece en una vivienda de Tres Arroyos (videos)

Este lunes, Personal del Destacamento Policial en De La Garma, en conjunto con la DDI de Tres Arroyos, Escuadrón de caballería y policía de Seguridad, culminaron una investigación coordinada por el Ayudante Fiscal Juan Carlos Ustarroz con cinco allanamientos, 4 en De La Garma y uno en Tres Arroyos.

Los mismos se realizaron en simultáneo, con el propósito de esclarecer un robo ocurrido hace un mes en una vivienda con dirección en De La Garma que fue prácticamente saqueada.

La investigación se llevó a cabo, con un gran trabajo de análisis digital que incluye cámaras de los dos Partidos para reconstruir paso a paso el trayecto de los autores del hecho desde De la Garma a una vivienda en Tres Arroyos donde encontraron gran parte de los objetos robados.

En De La Garma requisaron los domicilios de: Julián Andrés Fernández, Carlos David Fernández, Danilo Saavedra San Román y Roberto Carlos Zarate, mientras que, en Tres Arroyos la requisa recayó en la vivienda de Bruno Espinosa quien terminó preso por el delito de Encubrimiento y Tenencia de Estupefacientes, puesto que tenía en su poder Marihuana.

Como resultado del trabajo investigativo policial y de la Ayudantía Fiscal a Cargo del Dr. Ustarroz, recuperaron satisfactoriamente gran parte de los bienes sustraídos.

A los restantes involucrados en De La Garma el Dr. Ustarroz dispuso recibirle indagatoria por Robo agravado y Encubrimiento, quienes tendrán que dar cuenta ante la justicia para resolver sus situaciones.

