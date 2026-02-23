De La Garma: Infraccionan a jóvenes por disturbios fuera de un evento nocturno

La policía del Destacamento De La Garma inició una causa a raíz de disturbios ocasionados por jóvenes mayores de edad, en un hecho que se desarrolló el domingo 22 de febrero pasadas las 6:30 horas de cara a la finalización del evento nocturno INFINIT.

Los uniformados recabaron filmaciones privadas como también del Centro de Monitoreo Urbano Garmense en el que se observa a dos bandas de jóvenes efectuando disturbios y tomarse a golpes de puño en la vía pública.

En las filmaciones no sólo se corroboró la identidad de parte de los mismos, entre ellos, Máximo Vega (22); Ramiro Arguello (24) y Rodrigo Vera (22) sino que además se advirtió la indiferencia de parte de los mismos al arribar el móvil policial que tras intentar disiparlos, continuaron realizando disturbios.

Fueron iniciadas actuaciones contravencionales que prevé rigurosas penas que van desde multas a arresto de 10 a 30 días a quienes sólo hayan permanecido en el lugar.

Tomó intervención el juzgado de paz letrado de Adolfo Gonzáles Cháves a cargo de la Sra. Jueza María Silvina Giancaterino.

de todas formas, la investigación continúa procurando la identificación de todos los sujetos que participaron del hecho, a quienes se pondrán a disposición de la Justicia.



