De La Garma: Secuestran camión con ganado sin marca y carretón sin seguro

La Policía del Destacamento de De La Garma, comunica que en el marco de los operativos estáticos y dinámicos dispuestos por la Jefatura Departamental de Seguridad de Tres Arroyos, personal policial de esa Seccional, procedió a labrar infracción por la ley 10.081, a una persona mayor de edad, el cual transportaba en un camión marca Volkswagen dominio NZK 240 y su acoplado jaula dominio AA598PW, 37 vacunos, el cual no poseía boleto de marca de los animales, como así tampoco algunos de los animales no presentaban marcación, dificultando saber sobre su procedencia y propiedad. Se iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 112 y 148 de la Ley 10.081, con intervención del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires.



Asimismo, se procedió al secuestro de un carretón, sin marca visible, transportado por Camión, marca FIAT dominio XGF 495, conducido por una persona mayor de edad, de la localidad de Tres Arroyos, por carecer de seguro obligatorio, labrándose Infracción al Artículo 40 inciso "C", de la ley 24.449, con intervención del Juzgado Faltas Municipal de Adolfo Gonzales Chaves.

También una moto

Por último, también se procedió al SECUESTRO de una motocicleta marca MOTOMEL, sin dominio, conducido por una persona mayor de edad, por carecer de toda la documentación para circular (faltante de cedula verde, seguro obligatorio, licencia de conducir, chapa patente), labrándose la correspondiente infracción de tránsito por transgredir el articulo 40 incisos “A”, “B”, “C”, “D” de la ley 24.449, interviniendo el Juzgado de Faltas chavense.