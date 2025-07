De La Garma: trabajadores chaqueños denuncian violencia laboral en un tambo (video)

La Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves y la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo tomaron intervención tras la denuncia de trabajadores chaqueños por violencia laboral que conmueve a la localidad de De La Garma. El hecho se conoció públicamente el pasado martes, a partir de un video viralizado en el que se observa a uno de los empleados siendo agredido por su patrón.

“Hubo una discusión muy fuerte, el hecho fue violento, pero por suerte solo con lesiones leves. Hay denuncias contrapuestas”, dijo a LU 24 el ayudante fiscal Dr. Juan Carlos Ustarroz, quien confirmó que se inició una causa penal y se realizó la inspección ocular del lugar. También intervino personal del CPR.

“Roza la esclavitud”

Por su parte, Néstor García, responsable de la delegación del Ministerio de Trabajo con asiento en nuestra ciudad, sostuvo que “nos enteramos de la situación y actuamos de oficio porque no teníamos ninguna denuncia”.

“Nos comunicamos con la gente que estaba siendo alojada por la Municipalidad de Gonzales Chaves en una vivienda en De la Garma, le pedimos los recibo de sueldo y efectivamente había habido una pelea con el patrón. En el video que sale en las redes se lo ve pegándole con un palo en una pierna al trabajador arriba del tractor”, manifestó.

“Nos dijeron que querían irse hacia el Chaco, son cuatro trabajadores: dos varones y dos mujeres. Ahora, están alojados en el hotel que la UATRE tiene en Necochea”, señaló.

“En el tambo había 22 personas de origen chaqueño y santiagueño, todas con recibos de suelos irrisorios y condiciones que no eran las mejores para estar en un trabajo. Hay matrimonios con niños, que no están trabajando, igualmente le dimos intervención a Minoridad de Gonzales Chaves para que vean si están escolarizados y recibiendo los derechos que tienen”, explicó.

“Que en el año 2025 pasen estas cosas a uno le causa mucho dolor, roza la esclavitud”, afirmó.

Finalmente, García informó que, tras la notificaciones correspondientes, habrá audiencias con UATRE y RENATRE.

