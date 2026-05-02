De La Garma: Tres presos por presunta comercialización de drogas (audio)

2 mayo, 2026 1.405

En De La Garma, la Policía puso presas a tres personas que estarían involucradas en el narcomenudeo. Las diligencias judiciales se llevaron a cabo luego de meses investigando.

Al respecto, el Ayudante Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, Dr. Juan Carlos Ustarroz dijo “todo sucedió al realizar un operativo de rutina, donde detuvimos a los sospechosos”.

“Uno de ellos ya era investigado, quien se escapo de un control y ante esta actitud sospechosa, decidimos solicitar allanar su domicilio, donde secuestramos marihuana, cocaína, elementos de corte, cien mil pesos en efectivo y sus teléfonos celulares”.

“Por cuestiones investigativas hay cosas que no podemos decir, con el fin de no entorpecer el proceso y que la Justicia haga su trabajo”, mencionó.

Los operativos se realizaron en la noche de este viernes, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas (23737)

Los aprehendidos fueron identificados como Gianfranco Pan, Carlos Sebastián Potentey Bruno Andrés Padín, quienes quedaron a disposición de la justicia interviniente.

Asimismo, en el marco de la urgencia y continuidad operativa, se procedió a realizar un allanamiento en el domicilio de Padín, ubicado en calle Rodríguez entre 25 de Mayo y Rivadavia de De la Garma, donde se incautaron elementos de interés que permitirán profundizar las líneas investigativas en curso.

Ustarroz también hizo referencia a otra modalidad de delito que derivó en registros domiciliarios en Mar del Plata.

“Hace unos días allanamos un domicilio en Mar del Plata, el modus operandi en el robo nos llevó a creer que dicha banda hizo lo mismo en un hecho delictivo ocurrido en De La Garma y Tres Arroyos, aún seguimos trabajando para corroborar nuestras sospechas”.

“En este proceso participó la gente del Gabinete de Investigaciones de Chaves, De La Garma y la Sub DDI Tres Arroyos, avanzaron con la triangulación de sus teléfonos”, concluyó.

Trabajó personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos, con el apoyo de efectivos de la Estación de Policía Comunal de Adolfo Gonzales Chaves y del Destacamento De la Garma.

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