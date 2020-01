De La Garma: una camioneta se incendió en cercanías de un taller rural

22 enero, 2020 Leido: 168

Bomberos de De La Garma, fueron alertados por la policía comunal, donde debieron acudir en el día de hoy, pasado el mediodía, entre las calles Sarmiento e Int. F. Doris de esa localidad, para combatir un incendio sobre una camioneta pick up modelo F-100, Dominio XHN-252.



El vehículo resultó más afectado por el fuego en la cabina de conductor, por lo cual los servidores públicos combatieron las llamas con una línea 38 mm hasta su total sofocación, no resultando daños a terceros o heridos.

La Policía trabajó en el lugar, realizando un cordón de seguridad y asistiendo al propietario del rodado que se encontraba presente. En cuanto a las causas del incendio, aún no fueran determinadas.

