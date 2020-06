De no creer: balearon Patrulla Urbana en Villa Italia. No hubo heridos

26 junio, 2020 Leido: 330

El conflictivo segmento del Barrio Villa Italia, donde hay una nueva radicación de viviendas construidas para familias que les usurparon las suyas, y otras en construcción, fue escenario anoche de un hecho inesperado: balearon a un móvil de la Patrulla Urbana que recorría brindando seguridad a los vecinos.

El hecho fue poco antes de las 23 en cercanías de Víctor Manuel y Tacuarí. Según pudo saberse, cuatro personas simulaban un desorden o pelea entre ellos. Cuando se acerca la patrulla disparan contra el móvil, al menos dos balazos que impactaron sobre el vidrio trasero derecho.

El rodado municipal, un Renault Clio estba a cargo del inspector Javier Swaels, quien al no ser alcanzado por el fuego de los delincuentes, pudo retirarse raudamente del lugar ante el estado de indefensión. Más aún, la misión de los responsables de las recorridas, es solo preventiva y deben comunicar las novedades a la Policía.

De inmediato hizo conocer lo que le pasa, reportó que no estaba herido, y se dirigió de manera directa a la Comisaría de Tres Arroyos donde peritaron el vehículo y quedó radicada la denuncia.

Tras ello, Swaels fue llevado al Hospital Pirovano, simplemente para un control rutinario antes de ser conducido a su casa.

Los hechos de inseguridad que se han vivido en este barrio tienen atemorizados a los vecinos, que no salen del asombro de lo ocurrido anoche.

Han robado viviendas, roto vidrios, destrozado cristales de autos y se produjeron otros hechos de distinta magnitud.

Desde las autoridades policiales y Secretaría de Seguridad se trata de brindar lo mejor, pero al parecer no es suficiente.

Colocaron cámaras de video, dejaron un sereno en horario nocturno, reforzaron la iluminación y hasta tienen un botón de pánico.

Dicen, quienes viven allí, que los revoltosos no son muchos, tal vez cuatro, que por sus actitides delictivas tienen en vilo a todo el barrio.

El tema anoche movilizó a autoridades municipales y concejales que fueron informados al momento de lo ocurrido y con seguridad deberá buscar la maneera de tratar de encontrar la mejor salida a la exigencia lógica del vecindario, que quiere vivir en paz.

Volver