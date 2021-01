“De sol a sol”: Caminada y el Jefe del operativo confirman arribo de un Comisario Mayor a Claromecó

7 enero, 2021 Leido: 205

El superintendente Región Interior Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario mayor Aldo Caminada, y el jefe del operativo “De sol a sol”, comisario general Alejandro Rey, están en Claromecó y confirmaron que el domingo arribará a la localidad un jefe policial que se quedará durante la temporada para supervisar las directivas emanadas desde la superioridad. Además, indicaron que se contará con un patrullero 0 Km. más y que por los hechos ocurridos durante el fin de semana “hay varias personas de Tres Arroyos identificadas”.

En diálogo con LU 24, Caminada expresó que se quedarán hasta el lunes y que en los lugares que están bajo su jurisdicción “llevamos a cabo controles periódicos tendientes a ver cómo se desarrollan y se cumplen las directivas que se imparten desde la Policía y el Ministerio de Seguridad”. “En este caso específico estamos con el comisario general Alejandro Rey trabajando en forma conjunta en esta localidad básicamente para prevenir y que no vuelven a suceder aquellos hechos que han sido de público conocimiento en los medios locales y nacionales”, puntualizó.

“Claromecó, un lugar turístico importante, tiene un montón de cualidades para ser visitado, es muy lindo y tranquilo, quienes concurren y quienes viven acá son muy cálidos y hospitalarios, y es lamentable que la gente que aún no lo conoce lo haga por este tipo de situaciones”, manifestó.

En tanto, anunció que el comisario mayor Marcelo Larroca, proveniente del Conurbano, llegará el domingo y se quedará durante el verano para supervisar las directivas que él y Rey han impartido. “También se sumará un vehículo 0 km. Creemos que vamos a ganar en calidad en cuanto a la prestación del servicio que desde el Ministerio de Seguridad se quiere dar no solamente para Claromecó sino para aquellos lugares donde ya se ha dispuesto el Operativo Sol”, afirmó.

Detalló que la Superintendencia Interior Sur tiene jurisdicción sobre “Claromecó, Orense, Marisol, Monte Hermoso, Pehuén Co, Sierra de la Ventana/Villa Arcadia, La Salada (Villarino), la parte costanera de Carmen de Patagones y San Blas”.

Con Lamberti

Caminada comentó que mantuvieron una reunión con el director del Ente Descentralizado, Julián Lamberti, “en donde le explicamos cuál iba a ser nuestra temática de trabajo y qué es lo que teníamos planificado hacer, es decir reforzar un poco lo que ya veníamos realizando”. “La Policía en esta situación de pandemia, que es algo nuevo, también tuvo que aprender a trabajar. Necesitamos la colaboración de todas las personas. Los principales responsables de poder cuidarnos somos cada uno de nosotros. Entonces, la Policía por supuesto que tiene la responsabilidad de controlar de que exista el distanciamiento pero si cada uno no toma conciencia de que la pandemia no se ha tomado vacaciones ni Navidad ni Año Nuevo y que sigue, lo podemos ver inclusive cómo se están manejando en Europa, que están volviendo prácticamente a Fase 1 en algunos lugares; si no entendemos eso nosotros nos vamos a ver muy perjudicados”.

“A esto lo tenemos que sacar todos adelante, no solamente la Policía”

“Los hechos son lamentables no todos los chicos que estaban en el lugar agredieron a la Policía pero no se pueden llevar a cabo fiestas clandestinas, no puede haber un lugar donde no exista el distanciamiento, que no usen el tapabocas, tienen que entender los jóvenes de que también son responsables de cuidarse ellos y de cuidar a sus seres queridos porque después llegan a sus casas y están con sus padres y sus abuelos. Por este virus he visto morir en Bahía Blanca a gente amiga, joven, que tenía proyectos de vida y quedan familias destruidas. A esto lo tenemos que sacar todos adelante, no solamente la Policía”, reflexionó.

Independientemente del personal enviado para el operativo “De sol a sol”, Caminada valoró que se enviaron móviles 0 Km. para que sean utilizados en Claromecó, Orense y Reta. “Tienen que ver en el policía a una persona que está para ayudarnos, no a un enemigo, el único enemigo es el delincuente”, sentenció.

Por su parte, Rey, quien está a cargo de la Superintendencia Región Interior Centro, explicó que “somos varios superintendentes a los que en temporada del Operativo Sol nos comisionan a las playas bonaerenses para sumar esfuerzos y poder abarcar mayor extensión en la conducción”.

Incidentes: “hay varias personas de Tres Arroyos identificadas”

Caminada afirmó que a las personas individualizadas por dañar los móviles policiales “se les puede exigir el arreglo de los mismos”. Asimismo, informó que “independientemente de que ese día hubo algunos aprehendidos, hay otras personas que, a través de los videos y fotografías que el personal policial pudo tomar en su momento, más las que se publicaron en redes sociales, fueron identificadas, muchas de Tres Arroyos, que han sido judicializadas y están con una causa en marcha. La justicia tendrá que resolver en su momento”, sostuvo.

Restricción de circulación nocturna: “hasta el momento no recibimos ninguna directiva”

Al momento de la nota, los jefes policiales no habían recibido ninguna directiva sobre la implementación de una medida de restricción de circulación nocturna. En ese sentido, Caminada señaló que “en el supuesto que esto se llevara a cabo en el horario que se indica y habría un toque de queda sanitario, a aquellas personas que después de las 23 horas fueran interceptadas circulando y que no sean esenciales se les va a iniciar una causa con intervención de la Justicia Federal”.

Volver