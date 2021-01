De Velazco: “El campo no tiene paciencia por el intervencionismo del Estado”

15 enero, 2021 Leido: 53

“El problema no era el precio del maíz, era el precio de la carne”, sostuvo el presidente de la CARBAP, Matías de Velazco, quien se refirió a los sucesos devenidos luego de la decisión del gobierno nacional de restringir la exportación de maíz, medida que finalmente fue parcialmente habilitada, y luego levantada.

“Dejó una sensación de inseguridad”, dijo el ruralista, “porque el problema no era el maíz, sino la carne que se produce con el maíz como insumo esencial para el engorde, básicamente del pollo y también en el feedlot, por lo que el tema –reiteró- era el precio de la carne”.

“Ese desandar del camino por parte del gobierno es como consecuencia del malestar generado en el campo. Se debe hacer una correcta lectura política y ver que el campo no tiene paciencia para las medidas de intervencionismo de mercado. Cuando asumen en diciembre de 2019 aumentaron las retenciones y en marzo de 2020 el campo fue al paro en medio de la pandemia y ahora el 30 de diciembre se mete con el tema del maíz y el paro iba a salir el 10 de enero”, sostuvo e insistió en que “no fueron claros con el origen o porque tomaron la medida, aducían una faltante de maíz, es preocupante por el empresariado, la persona que invierte porque nadie quiere hacer algo que luego no puede vender, por lo que no es visto de mala manera no solo por el campo”.

“Con el fin de tener precios máximos o controlados, básicamente en lo que es el pollo es que surge la idea de lograr certeza en el precio del maíz, ese es el origen de esa línea de acción; el gobierno debiera analizar esto de otra manera, el causante de la inflación no es el campo ni la carne vacuna sino el gobierno con la emisión de billetes, es una mala praxis del arco político, una clase política que ha sido deficiente en su accionar durante muchos años en Argentina, el problema de la inflación está controlado en la gran mayoría de los países a quienes les va bien en el mundo”, sostuvo.

“Creo que Argentina debería tomar medidas que no se han tomado, hay que eficientizar el gasto, la carga impositiva es muy grande en los precios de los alimentos, no se ha hecho una reforma impositiva, hay reticencia por parte del gobierno o de los gobiernos de hacerlo, hay un egoísmo muy grande por parte del sector político que pidió solidaridad cuando empezó este gobierno, y el sector privado fue solidario, pero no vemos por parte del gobierno que hayan efectuado ni un gramo de solidaridad, o de producir un ajuste en cuarentena del nivel de sueldos en los funcionarios, no nos vayamos a países escandinavos, a Noruega, Suecia, miremos lo que pasa acá nomas, en Uruguay”, relató.

“Respecto a lo que va a pasar, creo que el político argentino cuando quiere no ve, no oye y no habla, así que va a ser difícil que se tomen ese tipo de medidas o esa modernización de la que habla” dijo finalmente.

