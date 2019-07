Dejó la bicicleta fuera del Hospital y se la robaron: “me confíe”, lamentó la víctima

Aníbal García sufrió el robo de su bicicleta esta mañana, alrededor de las 9:30, cuando fue a atenderse al Hospital Pirovano. Es su único medio de transporte por lo que pide encarecidamente que se la devuelvan.



“Estuve como una hora y cuando salí no estaba más, me la puse a buscar por todos lados. La había dejado en una rampa que da a la parte vieja del Hospital”, contó a LU 24.

Se trata de una bicicleta de mujer, color verde, con canasto negro y una cadena adentro. “No tuve la prevención de atarla, me confié. Es que pensé quién me la va a agarrar, total no es de mucha importancia pero a mí me sirve”, lamentó.

Ante cualquier información dirigirse a Mazzini 350 o llamar al teléfono 15505794.