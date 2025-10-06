Dejó la camioneta en marcha y dos personas se la llevaron

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este lunes por la mañana en la ciudad cuando a un hombre, que había dejado su camioneta en marcha, dos personas se la terminaron llevando.

Esto fue alrededor de las 7:20 de la mañana cuando Marcelo Daniel Sorgue, de 62 años, dejó su vehículo —una Peugeot Partner color gris, dominio AA 063 IU— estacionado frente a su domicilio en Bolívar 1111, con las llaves colocadas y el motor en marcha.

Minutos más tarde, al salir nuevamente, constató que el rodado había sido sustraído. De acuerdo con el testimonio de un vecino, dos hombres no identificados abordaron la camioneta y se dieron a la fuga por calle Bolívar en dirección ascendente.

Interviene la UFIJ Nº 13 de Tres Arroyos. Se solicitó colaboración a la Sub DDI local y el análisis de cámaras del sistema de Lectura de Patentes (LPR) para dar con los autores del hecho y recuperar el vehículo.

