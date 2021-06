Delincuentes ingresaron a su patio y le robaron la moto: “Era lo único que tenía” (Video)

27 junio, 2021 Leido: 484

En la madruga de hoy, Maria Soledad Maldonado fue víctima de un robo en su vivienda, cuando delincuentes desconocidos le sustrajeron su moto marca Motomel modelo B110, de color gris. El hecho ocurrió en frente de su finca, en calle Larrea al 600.



“Me robaron la moto a las 5 de la madrugada, en el patio de mi casa. Era lo único que tenía, la usaba para llevar los chicos a la escuela y para pagar los impuestos, no era pasear, solamente para las cosas necesarias”, se lamentó la víctima.

“Las cámaras son de mi vecina y se puede ver a una persona que viene desde Viamonte para Larrea y se va. Entró pancho por casa, mis las rejas no tienen seguridad”, agregó.

“la moto no estaba a la vista y esta persona estuvo unos minutos en el patio de mi casa. Hasta se dio el lujo de golpear el volante porque estaba trabado”, informó.

En el caso interviene la UFIJ N° 16 a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo con colaboración de la Sub. D.D.I. local.

