Delincuentes ingresaron a una vivienda y retuvieron a una mujer de 87 años

7 agosto, 2021 Leido: 861

En la madrugada de hoy, dos delincuentes ingresaron a una vivienda, ubicada en calle 9 de Julio al 500, con intención de robar. En la casa vive una mujer de 87 años, quien en el momento del asalto, se encontraba sola. Según fuentes cercanas a la víctima, no le sustrajeron ningún bien material pero la retuvieron por más de 30 minutos dentro del domicilio.



Los ladrones ingresaron por el patio del hogar y forzaron una de las puertas laterales. Su hija Silvia, informó que “mi mamá sintió ruidos del fondo de la casa, como gente que entra a la casa, golpearon la persiana y abrieron la puerta, rompiendo un silla que estaba en el paso”.

En este sentido, afirmó que los malvivientes le exigían dinero “entraron diciéndole ‘la plata, la plata, vos tenés mucha plata’, y la verdad es que acá no hay plata. Revolvieron todo, los dos placares y la parte del consultorio, sin éxito”.

“A mi mamá la encerraron en el patio de la casa, aprovechó y pidió a gritos ayuda a los vecinos”, dijo Silvia. La víctima del robo, desde un tiempo a esta parte, tiene colocadas sillas de madera trabando los picaportes de las puertas, con la intensión de prevenir hechos como el que sufrió.

“Eran dos ladrones, nunca la dejaban sola pero a lo último la consolaban, le decían ‘pobre viejita, somos gente humilde que nos vemos obligados a hacer esto porque no tenemos trabajo’. No se llevaron nada pero el tema es que pasó un susto horrible”, afirmó.

Además sostuvo que “estuvieron adentro media hora aproximadamente, mi mamá por suerte no tiene nada, porque lesiones no tuvo pero está en un estado muy preocupante, muy nerviosa. Ella no los pudo conocer porque entraron con barbijos, solo sabe que fueron dos personas jóvenes”.

“Se llenó la casa de policías y vino la ambulancia, solamente desordenaron todo buscando plata, pero acá no hay”, finalizó.

