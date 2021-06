Delincuentes robaron en una casa de Sadi Carnot: “Rompieron la puerta, ingresaron y se llevaron todo”

13 junio, 2021 Leido: 893

En la madrugada de este domingo, delincuentes ignorados ingresaron a un domicilio, ubicado en calle Sadi Carnot al 3500. Su propietario, Franco de 32 años, dijo a LU 24: “Me rompieron la puerta de atrás de una patada, ingresaron y se llevaron casi todo. Dejaron un ventilador nada más, por suerte dinero no tenía”.



Entre los faltantes que informó, se encuentran “un televisor, microondas, cocina eléctrica, computadora, guitarra eléctrica, una acústica, un equipo de música, otro de audio y dos garrafas”.

El hecho delictivo ocurrió entre las 12 de la noche del sábado y las 6 de la mañana del domingo, cuando Franco se encontraba trabajando. “Cuando llegué a las 6 de la mañana me encontré con eso. Llame al 101 y rápidamente vinieron los muchachos del CPR, tomaron las huellas que pudieron y se pusieron a mi disposición”, manifestó.

“Lo poco que tenía, que lo vengo comprando hace muchos años, se lo llevaron. Son pocas cosas, pero ahora que me entraron a mi casa me da inseguridad”, aseguró.

“Ya hice la denuncia y espero que con las huellas pueda aparecer algo, en el barrio se puede averiguar, todos nos conocemos. Yo no quiero entrar en esa porque no se sabe qué tipo de repercusiones puede haber”, agregó.

En cuento a la movilidad de los delincuentes, y como estos se llevaron sus bienes, el propietario dijo que “yo creo que en algún vehículo han venido, no entraron a mi casa porque no había huellas, pero de seguro lo estacionaron afuera. Se ve que actuaron por atrás de los tamariscos para cargar las cosas”.

“Revisamos todo y no pudimos recuperar nada, tuvieron 6 horas con la casa sola. Estoy indignadísimo, ahora voy a tomar medidas como poner alarmas y demás”, detalló y aclaró que lo más lo indignó fue el haber hallado botellas de vinos y cervezas en su patio, aparentemente, los delincuentes no solo le robaron, sino que estuvieron utilizando su domicilio por bastante tiempo.

Volver