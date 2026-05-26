Demorados en la Rutas 228 y 75 por tenencia de marihuana

26 mayo, 2026 0

En el marco de operativos de interceptación vehicular dispuestos, personal policial procedió a la demora de dos vehículos en el puesto de Energía (Ruta Nacional 228 y Ruta Provincial 75) en los cuales sus conductores transportaban frascos con cogollos de marihuana en su interior.

Dichas sustancias fueron secuestradas y los hombres, mayores de edad, quedaron demorados en el marco de actuaciones caratuladas “Infracción Ley 23737” (tenencia para consumo).

Conforme lo dispuesto por la instrucción judicial UFI Nº 30 del Dpto. Judicial de Necochea, dichos individuos recuperaron la libertad.

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