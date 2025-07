“Dengue” D´Atri y el incendio en su casa: “Fue una desgracia con suerte”

28 julio, 2025 0

Sebastián “Dengue” D´Atri sufrió un incendio el viernes último en su vivienda de calle Aconcagua 381, que afectó a un vehículo estacionado en el interior y a una moto, que resultó totalmente destruída.

“Fue una desgracia con suerte”, dijo y resaltó que “lo que pasó podría haber sido más grave”, contando que “salí a hacer un mandado y me encuentro al volver con una explosión en el garage, creemos que fue un cortocircuito en el auto, que se corrió y chocó con la moto que era de mi suegro y un lavarropas, el que gracias a Dios frenó al auto porque si no hubiera impactado el coche en un departamento donde guardo los equipos para poner música, por suerte mi vecino vino a ayudarme y se pudo contener el fuego; luego los Bomberos hicieron su trabajo”.

“Ahora tenemos que acomodar, porque hay pérdidas, pero nada que nos pueda preocupar, porque a los equipos los tengo para laburar; la radio sigue al aire normalmente y en el departamento saltó el disyuntor y pudimos entrar”.

“Calculo que, si mi vecino no me ayuda, agarra fuego el departamento entero; en realidad fueron dos explosiones, una que debe haber sido la batería del auto, y otra el tanque de la moto que estaba con el tanque lleno de nafta”.

Volver