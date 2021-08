Denuncia por abuso: en un allanamiento encontraron ropa perteneciente a la adolescente

La madre de la adolescente de 15 años que denunció haber sido víctima de abuso sexual, en un episodio ocurrido entre la noche del viernes 23 y la madrugada del sábado 24 de julio en una vivienda cercana a la plaza del Árbol, confirmó a LU 24 que en un allanamiento realizado en el marco de la investigación fue encontrada ropa de su hija.

Explicó que “el jueves tuvo la Cámara Gesell y nos dijeron que hicieron tres allanamientos y en uno encontraron la ropa que faltaba. También que el otro (hombre) que estaba ahí se había presentado a declarar nuevamente”.

La mujer manifestó que se está a la espera de los resultados de las muestras de sangre y orina enviadas a analizar a un laboratorio en Bahía Blanca para determinar si la bebida que ingirió puede haber contenido algún tipo de sustancia. “Ella me decía ´yo otras veces he tomado pero nunca me sentí como esta vez´, me insistía con que había tenido mucho calor, sed y somnolencia”. Asimismo, indicó que “el lunes volvemos a la Comisaría porque no la había visto un médico. Yo no me quedaba tranquila ya que ella me manifestaba que no sabía si se desvaneció o se quedó dormida”. En este sentido, informó que martes y miércoles fue revisada por médicos pero “la realidad es que eso tendría que haber sucedido el mismo día”.

Además, sostuvo que “el patrullero tardó casi una hora y veinte y un oficial que estaba ahí dijo que hubo un accidente en Tres Arroyos y por eso no llegó. Para cuando se tuvo la orden de allanamiento, cerca de las 11 de la mañana, se encontraron con que este tipo se había escapado por el terreno de al lado. Se tardó mucho tiempo”.

“Estuvimos hablando con la fiscal y nos dijo que la jueza a partir de la Cámara Gesell tiene cinco días para dictaminar en qué lo encuadraba, y que había aparecido la ropa en un allanamiento, que después reconocimos, y que el otro que estaba ahí había vuelto a dar testimonio”, agregó.

Sobre cómo se encuentra su hija, dijo que “dentro de todo está bien, contenida. Para todos lados sale con nosotros y ella ahora quiere estar en casa. Está en tratamiento con la psicóloga para seguir adelante”.

Finalmente, recordó que “en el momento en el que me hablaba bajito y me decía que estaba en una casa y no sabía dónde, yo dije Tres Arroyos es chico pero en cuál la buscás, es una desesperación, por suerte pasaron pocos minutos hasta que llegó pero la verdad es que fueron eternos”.

Cabe recordar que la joven, que logró escapar de la casa donde se registraron los acontecimientos, fue encontrada y socorrida por un vecino en la plaza del Árbol, descalza y en ropa interior. Desde ese momento, sus padres impulsan una protesta pública destinada al esclarecimiento de los hechos y la sanción a los culpables.

