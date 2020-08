Denuncia que fue agredido por su vecino: “Puedo perder la visión”

Un hombre denunció este lunes a la tarde ante la policía un hecho de violencia ocurrido con un vecino en su vivienda de calle San Juan 744. Según contó a LU 24 Fernando Ludueña su vecino lo agredió porque “le molesta que le paren el auto en el terreno colindante de él”.

La discusión comenzó en la vereda de su casa cuando su hija se bajó del auto de su novio. En ese momento padre e hijos lo amenazaron hasta que “en un momento nos fuimos a las manos”, contó.



“Me metí en mi casa y entraron adentro de mi casa, de mi living, y me dieron trompadas y patadas entre los tres, dos hijos y el padre. Es de loco, uno no va a poder bajarse en donde uno quiere, la calle es pública y la vereda es pública, pero a este hombre no le gustó”, sostuvo y agregó que siempre tuvo conflictos con el hombre por la música alta que pone su hija los fines de semana y por otros ruidos molestos.

También dijo que le pegaron con un ladrillo y una fusta en el ojo. Como consecuencia de la lesión tuvieron que darle 5 puntos en la ceja y otros 3 debajo del parpado. Aseguró que perdió la visión en ese ojo: “Me hizo un daño colateral que el doctor que me dijo que es difícil que vaya a recuperar la visión del ojo. Soy discapacitado porque veo poco por la diabetes que tengo, pero ahora es peor”.

