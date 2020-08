Denuncia que fue violada y por redes sociales pide que se comparta “así no le pasa a ninguna chica más”

24 agosto, 2020 Leido: 1969

Una joven de Tres Arroyos denunció haber sido víctima de violación mientras dormía y solicitó por redes sociales que se comparta “así no le pasa a ninguna chica más”.



En su publicación de Facebook, que acompaña con imágenes suyas y foto de la denuncia que radicó, identifica a un hombre, al que acusa de ser el autor del hecho, y aporta direcciones. Asimismo, detalla circunstancias de lo transcurrido entre la noche del viernes 21 y la mañana del sábado 22 de agosto, que en esta nota no se reflejan para no entorpecer la investigación.

Fuentes judiciales, confirmaron a LU 24 que este lunes se tomó la denuncia y que ya se comenzó con las medidas de prueba correspondientes.

