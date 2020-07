Denuncia que hirieron a su hijo con arma blanca tras tocarle bocina a un auto

Anoche un joven de 18 años tuvo que ser hospitalizado tras haber sido agredido con un arma blanca en el rostro por otro individuo en la vereda de una vivienda ubicada en calle Tucumán 248 de nuestra ciudad.

Según contó a LU 24 Dardo Espinosa, padre de Maximiliano, los dos protagonistas del hecho no se conocían y dijo que simplemente su hijo iba manejando y le tocó bocina a un vehículo, luego se produjo una especie de persecución y al momento de bajarse en su casa, el joven fue interceptado por el conductor del otro rodado que sin mediar palabra lo acuchilló el en rostro provocándole serias heridas.

“Le dieron 8 puntos en la cara y también tenía algunos cortes leves en el rostro. Me dijo que venía en el auto junto con la novia y se le cruza un auto, él le toca bocina y lo siguen hasta la casa”, manifestó Espinosa, al tiempo que agregó que “se bajó del auto y descendieron tres personas del otro vehículo. El que manejaba estaba totalmente borracho y se cayó al suelo, fue al auto agarró una cuchilla y mi hijo le dijo a ver qué le pasaba que solo le había tocado bocina y sin mediar palabra le pegó una puñalada en la cara y se fue”.

“Es lamentable lo que pasó. Los otros chicos ni se acercaron, solamente lo miraban”, sostuvo.

“No sabe ni quien es”

Espinosa remarcó que su hijo no conocía al agresor y que solamente lo acuchilló porque le tocó bocina: “la única situación es que le tocó bocina y nada más, lo siguieron para pegarle y el tipo sacó una cuchilla y le cortó la cara sin decir nada, es una locura, una herida que no se le va a ir en la vida”, explicó.

“No lo conoce, jamás lo vio en su vida. Hoy vi que una radio publicó que fue una disputa de larga data y mi hijo no lo conoce para nada, no sabe ni quien es”, indicó.

“Va a suceder una desgracia”

Asimismo, el padre del joven pidió que la policía y la justicia trabajen con rapidez porque “va a suceder una desgracia”.

“Después de esto pudimos identificarlo, es un tipo complicado que ha estado en cosas complicadas”, sostuvo Espinosa, al tiempo que agregó que “a ver si la gente entiende y la Fiscalía también, yo necesito que lo agarren al tipo y lo metan preso, no puede ser que ande como si nada en la calle, borracho y con cuchillo arriba del auto, un tipo que tiene antecedentes”.

“No entiendo cómo no se movió la policía para detener al chico. Yo estoy muy mal, lo vi a mi hijo cortado y no puedo creer que esté así, le pido a las autoridades, a los jueces que agarren a ese tipo y no lo dejen salir, porque hoy lastimó a mi hijo, mañana va a matar o lastimar a algún otro chico”, explicó.

“Necesito que este tipo este preso, yo quiero seguridad para mi hijo, hoy estoy hablando y mañana van a ir y le van a tirotear la casa. Son un desastre, no quiero salir a hacer justicia por mano propia, no soy esa clase de persona”, agregó.

“Le pido al intendente que pare a ese tipo porque va a suceder una desgracia. Quiero que la justicia actúe, que por favor me den la confianza y seguridad de mi hijo”, finalizó.

