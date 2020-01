Denuncia que la lastimaron y le robaron en la vía pública: sospecha que también provocaron daños en su casa

Una mujer y su amiga fueron abordadas en la madrugada del 28 de diciembre pasado por tres sujetos que tras agredirlas les robaron sus pertenencias. Una de ellas sufrió heridas en uno de sus pies y otras cortantes en su cuello. Sospecha, además, que los malvivientes también son responsables de provocar daños en su vivienda en la madrugada del 31 en Solís 1400 de nuestra ciudad.



La víctima, Eugenia López, se mostró indignada ante esta situación y en diálogo con LU 24 dijo que “son preocupantes las cosas que nos pasaron desde ese día que nos robaron en la calle”.

“No podemos tener seguridad, es inseguro caminar por la calle a cualquier hora. No puedo dormir a la noche, porque me aparece la cara de esa persona cuando nos estaban robando. Quiero que al menos me devuelvan los documentos. Sé que el celular no va a aparecer, la plata tampoco al igual que la tarjeta del auto, pero es que son cosas que no les van a servir”, agregó.

Recordó que “el 28 pasado veníamos de una cena del fin de año con mi amiga en Av. Almafuerte y Lamadrid, doblamos por Lamadrid y aparecen tres individuos de la nada a gritarnos danos todos. Nos quedamos duras las dos”. “Me tiran a mí y en el golpe uno de ellos se tira arriba mío y me lastimó un pie y no sé con qué me cortó el cuello. En su momento no sentí dolor, solo que algo me corría. Llegamos a la casa de mi amiga y cuando viene la ambulancia me dijeron que era sangre. La Policía no encontró nada, hace una semana que no tenemos noticias”, relató.

“Después, pasó que el 1° de enero a la madrugada llevamos a mi mamá. Fueron 10 minutos cuando volvimos mi nene encontró vidrios en el piso. Corrimos la cortina y vimos vidrios rotos de la ventana y cuando mi marido mira para afuera ve el parabrisas del auto roto con un ladrillo y ayer observamos que la pileta del patio estaba cortada también, suponemos que es la misma persona”, advirtió.

López consideró que “fue muy raro que me roben el 28 y el primero de año pasa esto. Cosas que nunca nos sucedieron y no creo en las casualidades, no sé si vieron la dirección en mi documento o que pero es la misma dirección del DNI, Solís 1400”.

