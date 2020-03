Denuncia que la policía le pegó a su hija durante un allanamiento

En el día de ayer la policía informó sobre un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle Cangallo entre el 1200 y el 1300, por los robos ocurridos en la noche del sábado a la familia de Andrea Luna. En el procedimiento, según se indicó, se hallaron dos garrafas y una planta de marihuana, elementos que la policía secuestró.

Valeria Lesta se comunicó con LU 24 para dar a conocer que un efectivo femenino de la policía agredió a su hija. Lesta explicó que el allanamiento fue en la casa donde vive su suegro, y que la persona que la policía buscaba sería aparentemente su cuñado.

“El dueño de la casa no estaba, cuando nos enteramos que estaban haciendo el allanamiento fuimos y la policía nos maltrató bastante”, dijo en primer término la mujer.

“Mi marido quiso entrar con su padre y no lo dejaron, hubo un poco de roces y la policía nos habló mal, mi suegro dijo que quería entrar porque había dinero de él por su discapacidad y nos trataron mal y como basura”, manifestó.

“Un efectivo policial femenino le metió un cachetazo a mi hija le arañó los brazos, ella estaba conteniendo a su abuelo. Se armó un revuelo, mi hija empezó a gritar y entraron más efectivos”, indicó.

No le tomaron la denuncia por el coronavirus

“Quisimos radicar la denuncia con mi hija y mi marido, cuando golpeamos nos dicen que la denuncia no puede ser tomada porque estaban de cuarentena por el coronavirus”, sostuvo, agregando que “el fiscal me había dicho que haga la denuncia y les pregunté a ver por qué no podía. Yo nunca la pude hacer y me dijeron que fuera a hacerla el 1° de abril, para esa fecha mi hija no va a tener la marca de los rasguños y los dedos marcados en la cara”.

“Las garrafas no son de dudosa procedencia, la persona que buscaban no vive ahí, quisimos darles algunos datos y nos trataron muy mal, no nos escucharon. Mi suegro está operado del corazón, lo cargaron en el patrullero y lo dejaron tirado en el Hospital porque nadie se hizo cargo”, relató.

“Le pegaron un cachetazo a mi hija, me parece una falta total de respeto tanto por la fiscalía, la DDI y la policía, ellos llamaron a la ambulancia para que lleven a la policía al Hospital, hicieron un revuelo bárbaro para nada. La policía buscaba cosas robadas que nunca encontraron, buscaban a una persona que no vive ahí”, manifestó.

