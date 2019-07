Denuncia que le destrozaron la casa de su marido fallecido: vive con cuatro hijos y pide ayuda

Romina Videla denunció que le destrozaron la vivienda de su marido que falleció, ubicada en Saavedra 1450, y donde ella reside con sus hijos.



“Por razones de salud me fui anoche a las 21 y cuando volví hoy tenía todas mis pertenencias afuera, la casa adentro toda rota y me robaron las ventanas y puertas”, contó a la vez que indicó que iba a radicar la denuncia.

Por esta situación es que pide ayuda ya que vive con cuatro hijos y debe “cerrar los huecos de las ventanas que quedaron y todo lo que me puedan dar será bienvenido. Si me voy me va a venir a sacar el techo”.

Finalmente, indicó que “desde Acción Social me ayudaron con las ventanas que antes me había roto”, hecho por el cual “denunciamos al papá de mi marido por daño”, aseguró.