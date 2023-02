Denuncia que le usurparon la casa y le piden 800.000 pesos para devolvérsela

8 febrero, 2023

Bárbara Molina, propietaria de una vivienda en Benito Machado 443, denunció hoy a través de LU 24 -tras haber acudido a la Policía y a la Fiscalía- que desde el domingo pasado a las 6.30 de la mañana hay dos personas usurpando su casa, que le piden 800.000 pesos para devolvérsela.

“Me enteré por un vecino; hice la denuncia el domingo, la policía se acercó pero esta gente no pudo presentar ningún tipo de documentación que acreditara que compraron la casa. El lunes fui a la Fiscalía, hoy volví a ir y me mandaron a la DDI, y de ahí me mandaron a Sarmiento y Lucio V. López, pero me tienen a las vueltas mientras estoy en situación de calle porque mi casa está usurpada. Desde Acción Social tampoco me ofrecieron ningún respaldo”, aseguró Bárbara, que vive desde hace 12 años en el lugar y se encontraba trabajando en la temporada turística cuando se produjo la usurpación. Es madre de tres hijas menores de edad.

“Esta gente además sacó al patio una moto que era de mi marido y que desapareció. Además tiraron otras cosas afuera, de las que la policía tiene fotos, además de contar con todos los papeles que ratifican que soy la dueña de la casa, como la chequera de pago, impuestos y demás”, aseguró.

Volver