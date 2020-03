Denuncia que un médico la maltrató cuando debía atenderla en un accidente de tránsito (Video)

18 marzo, 2020 Leido: 2198

Victoria Alvarez sufrió un accidente de tránsito esta mañana en la intersección de las calles Lavalle y Colón, y producto del impacto su columna recibió un golpe por lo que debió ser asistida por una ambulancia del SAME.



En los estudios de LU 24 la joven denunció que el médico que llegó al lugar la trató muy mal. “El médico, Guido Potente, se bajó de la ambulancia y empezó hablarnos mal, dijo para qué lo hicieron ir si ella estaba bien, ‘me hacen perder tiempo’. Me negué a subirme a la ambulancia pero al final el chofer de la ambulancia me convenció para que me suba”.

No obstante aseguró que una vez dentro de la ambulancia el Dr. Potente continuó hablándole mal. “En el hospital me atendieron muy bien, pero este señor yo sé que no es la primera vez que tiene problemas”, dijo y agregó: “Quiero que en algún momento se tome conciencia de que este médico no puede estar trabajando porque nos re maltrató”.

