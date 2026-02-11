Denuncian a quienes provocaron incidentes en el Congreso

El Gobierno hará una denuncia tras los incidentes en el Congreso durante la marcha contra la reforma laboral.

Según fuentes oficiales, la acusación es contra manifestantes que lanzaron bombas molotov, agredieron a efectivos de las fuerzas federales y dañaron el espacio público.

Como se informó oportunamente, algunos están detenidos y otros serán identificados por cámaras de seguridad. Durante la tarde, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y el cordón policial desplegado bajo el protocolo antipiquetes.

En Nación aseguran que ya hay al menos una docena de detenidos y cuatro efectivos heridos.

El Ejecutivo no descarta incluir en la denuncia a los organizadores de la movilización, aunque indicaron que el alcance dependerá de lo que surja de la investigación.

El Ministerio de Seguridad trabajará con las áreas jurídicas para tipificar los hechos vinculados al uso de artefactos incendiarios y los daños en la vía pública.

Los incidentes ocurrieron mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) y organizaciones sociales marchaban desde Plaza de Mayo hacia el Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral.

El Gobierno sostiene que hubo roturas de adoquines en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, incendios de contenedores y lanzamiento de objetos contra el vallado dispuesto en torno al Congreso.

Las fuerzas federales respondieron con camiones hidrantes y gases lacrimógenos contra los grupos que se encontraban sobre la avenida Rivadavia y la calle Rodríguez Peña.

Monteoliva: “enfrentarán todo el peso de la ley”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo en X que sus equipos están “resguardando todas las imágenes” y que ya solicitó a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones.

En el mismo mensaje afirmó que quienes hayan participado en los ataques “van a ser identificados” y enfrentarán “todo el peso de la ley”.

