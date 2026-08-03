Denuncian a un acosador de estudiantes que hacen dedo en Ruta 3

3 agosto, 2026 0

Un joven de De La Garma que cursa en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos denunció a una persona que lo alzó la primera vez en 2025 mientras hacía “dedo” para llegar a su casa, la que, al bajar del auto y agradecerle, le dijo “no alcanza con “muchas gracias” ” lo vamos a tener que arreglar de otra manera”, por lo que le insinuó que pretendía favores sexuales, situación que se reiteró el pasado 8 de julio.

Su madre, Mayra, dio testimonio de lo sucedido a LU 24, y expresó: “este señor vive en Tres Arroyos, alza chicos 80 pico de años mide 1,70 cabello canoso bastante desprolijo y le faltan algunas piezas dentales y tiene un ojo desviado”.

La situación se repitió el pasado 8 de julio, y mi hijo al reconocerlo se bajó del auto; justo pasaba una señora de De La Garma que lo alzó; él le cruzó el auto adelante, amenazando con un arma blanca a la mujer y exigiendo que mi hijo se bajara”.

“Varios compañeros sufrieron la misma situación nunca dice que te va a cobrar, pero te dice que quiere favores sexuales; se lo vio a bordo de un Renault Megane gris y un Gol o un Clío”, agregó.

“Mi hijo se para frente a la cámara donde esta el domo y hace dedo ahí . Las dos veces que lo vio, este sujeto paró; no sabemos si la intención es homosexual o no, ha levantado también a chicas, pero mi hijo la primera vez no quiso hacer la denuncia, al no pasar la cosa a mayores”, dijo.

“La Policía está investigando este hecho; creo que lo más alarmante es la intención de lastimar a la persona que lo trajo a De La Garma”, agregó.

“Hay dos chicos más de mi pueblo que pasaron por lo mismo y hay otro más; el año pasado cuando pasó la primera vez no quiso hacer mi hijo la denuncia porque no pasó a mayores, pero lo ocurrido este año con un arma blanca de por medio amenazando lo hizo. Es una persona peligrosa, y creo que en las cercanías del predio hay canchas de hockey también; me duele muchísimo si tendríamos una mala noticia, se sigue investigando”, finalizó.

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