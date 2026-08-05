Denuncian presencia de un exhibicionista en la vía pública

5 agosto, 2026 315

En diversos grupos de venta de Facebook, se reproduce una denuncia anónima sobre la presencia de un exhibicionista, “de unos 25 o 27 años”, que siguió a una mujer un par de cuadras hasta alcanzarla y cuando emparejó su marcha, mostró sus genitales.

“Lo miré e inmediatamente me di cuenta que tenía todos sus dientes marrones, la verdad, lo pasé horrible” dice la mujer, que llamó a su marido en medio de la situación, en tanto el sujeto siguió su marcha, por lo que, según indica en la red social: “Tengan cuidado, hoy me pasó a mí”

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