Denuncian públicamente una estafa por compra de una camioneta online

6 enero, 2021 Leido: 576

El propietario de una concesionaria local, Marcelo Bellingeri, realizó una denuncia pública para exponer una modalidad de estafa de compra-venta de autos y así evitar que la gente sea engañada.



Se trata de una maniobra a través de sitios de venta online en los cuales se publican vehículos a precios muy bajos como forma de captar la atención de los compradores, que luego de abonar un anticipo terminan siendo engañados.

El texto es el siguiente:

Quiero denunciar públicamente a una persona de la provincia de San Juan que se hace llamar Mary. La misma, se contactó conmigo como interesada por la compra de una Toyota Hilux 2005, la cual tengo en consignación de venta y está publicada en cuatro portales diferentes de internet.

Dicha persona se mostró muy interesada en la compra, lo cual me solicitó fotos y videos de la camioneta para constatar el estado, como así también, lo hizo con la dueña del vehículo, pidiéndole fotos de la documentación pertinente para la transferencia (título, 08, informes de dominio e infracciones), y así poder depositar una seña de reserva, algo que nos pareció lógico, ya que siendo de otra ciudad (1600 km de distancia), generalmente se estila a proceder de esta forma, por una cuestión de seguridad para el comprador y generarle tranquilidad al mismo.

Resulta ser que esta persona, utilizó las fotos que le fueron enviadas de buena fe, para generar una publicación trucha en el portal de OLX bajo el nombre de MARIOVERA820, y a un valor muy pero muy inferior del publicado en mi aviso, lo cual despertó el interés en los internautas que lo veían como una excelente oportunidad.

En el día de ayer, una persona de la provincia de Salta que anteriormente había estado viendo mi publicación, me llama por teléfono para advertirme de la situación, ya que navegando por la web vio la publicación capciosa y se dio cuenta que era la misma camioneta que estaba publicada dos veces, donde mantuvo contacto por tres días. La estafadora (la tal Mary que describí en el primer párrafo), le solicitaba insistentemente una seña de $ 40.000.-, para reservársela e inclusive le rebajaba aún más el precio, cosa que le pareció muy raro y dudoso de modo que el interesado desistió de la compra.

Más tarde, recibo otro llamado de una persona de Bahía Blanca, que me ubica debido a ésta visualiza en las fotos robadas del aviso trucho de OLX, el frente de mi negocio, en el cual me googlea y se contacta conmigo, pero lamentablemente no corrió la misma suerte que el Sr. de Salta, ya que cuando se dio cuenta era demasiado tarde, había sido engañado por la estafadora sacándole una seña de $ 100.000.- y que nunca más le respondió el teléfono.

Este lamentable hecho, motivó a comunicarme con la dueña de la camioneta, para expresarle de la situación y que presentara una denuncia en la comisaria de Tres Arroyos, aportando conversaciones de WhatsApp con la estafadora y datos proveídos por el Sr de Bahía Blanca que fue engañado, para que de alguna manera se investigue y que esta organización no siga estafando a gente honesta.

Lamentablemente, hay personas malintencionadas que utilizan estos métodos para cometer delitos, aprovechándose de la buena predisposición de uno para engañar a la gente, espero que no haya más damnificados.

Por favor compartan este comunicado.

Muchas gracias,

MARCELO BELLINGERI AUTOMOTORES

