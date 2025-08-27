Denuncian que fue el humo del basurero lo que causó el accidente de 4 camiones en ruta 228

27 agosto, 2025

A través de las redes sociales el camionero Julián Emmanuel Robayna publicó imágenes y su denuncia pública sobre el estado de la ruta 228 esta madrugada cuando se produjo un terrible accidente entre 4 camiones que dejó como saldo un transportista muerto.

“Yo avisé a las 2 de la mañana a Patrulla rural, defensa civil, ¿¿¿¿¿bomberos que corten la ruta y uno se tiraba la bola al otro nadie podía hacer nada y ahora que ocurrió una tragedia están todos ahí?????”, escribió indignado y compartió imágenes de cómo se encontraba la ruta a la altura del basurero municipal a poco que se produjera el siniestro.

Robayna señaló que “se podía haber evitado” y que “es una verdadera vergüenza… ahora pueden cortar el tránsito todo y ¿no pueden hacer nada para evitarlo?”

Las autoridades están tratando de determinar las circunstancias del accidente que le costó la vida a un camionero. Las denuncias por los incendios permanentes en el basurero y las columnas de humo que dificultan la visión en la ruta son un reclamo permanente que lleva muchos años sin ser escuchado: vale decirlo, la empresa de basura Relisa no realizó las obras de disposición final de la basura y enfrenta permanentes incendios de basura que convierten a la ruta 228 en el ingreso a Necochea en una vía muy peligrosa con alto tráfico y episodios de baja o nula visibilidad como sucedió anoche.

