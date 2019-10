Denuncian que policías golpearon ferozmente a su hijo y que también fueron agredidos

Los padres de Sergio Barreto, el joven que, según se informó desde la Estación Policial de nuestra ciudad, agredió a tres efectivos, visitaron los estudios de LU 24 para dar su versión de los hechos.



Mirta Melera y Osvaldo Barreto, indicaron en primer término que alrededor de 10 policías acudieron a un terreno en el que el joven estaría construyendo su vivienda, en Alsina al 1800, ya que poseía un pedido de captura por parte del Juzgado Correccional, por no presentarse a declarar.

Dijeron que los policías actuaron de forma violenta tanto contra ellos como contra su hijo: “me lo agarraron como los perros en el piso, le torcieron los testículos. El padre quiso defenderlo y le pegaron patadas en lo riñones. Fui a Defensoría y me dijeron que no podían hacer eso por una declaración”, explicó la madre del joven.

“Yo pido que larguen a mi hijo. Él no se presentó a una declaración en agosto, estaba haciéndose una casita para él. Me dijeron vieja de mierda, al padre también le dijeron cosas y que le iban a dar una paliza de vuelta. Mi hijo tiene una bala en el pecho y no puede hacer fuerza”, manifestó Mirta.

Mientras que Osvaldo, padre del joven, expresó que “yo me atraqué para defenderlo y me agarraron a trompadas a mí también. Le pegaron al chico, estaba solo”.

Sobre la causa a la que tenía que presentarse Barreto a declarar, los padres comentaron que “la Fiscalía dijo que la causa estaba vinculada a una tal Silva, dice que mi hijo le robó. Le allanaron la casa y todo, pero no encontraron nada, la siguen porque ella lo sigue denunciando”.