Denuncian que secuestran y torturan animales en la zona de la Plaza del Árbol

9 agosto, 2021

Vecinos del barrio Plaza del Árbol dieron avisó a la comunidad sobre una persona que secuestra y tortura animales. Cabe recordar que este caso se suma al ocurrido en el día de ayer, donde un matrimonio mayor recibió una amenaza en la cual, a través de una carta anónima, les advertían de que si su mascota continuaba ladrando lo iban a matar.

Comunicado

“Hola quería comunicarles a los vecinos del barrio plaza del árbol que tengan cuidado con sus mascotas, mí gatita desapareció el viernes por la tarde y hoy volvió lastimada, renga y con las uñas cortadas de manera brutal. No tengo idea quien habrá sido pero no es la primera vez que pasa, hace un año me desapareció un gato y jamás volvió”.

