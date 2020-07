Denuncian que “Tito” Lemos golpeó a un joven que terminó en el Hospital

19 julio, 2020 Leido: 447

Familiares de un joven de 18 años denunciaron al boxeador Gustavo “Tito” Lemos como autor de la golpiza que recibió el chico, y por la que tuvo que ser llevado al Centro Municipal de Salud donde hasta este mediodía permanecía internado en observación.



“Mi hijo participó de una juntada del día del Amigo en una casa a la que no había ido nunca. Había unos chicos más grandes, uno de ellos era Lemos, y aparentemente a un menor de edad le sacaron un trago y lo empezaron a insultar. Terminaron agarrando a tres chicos, entre ellos mi hijo, unas 15 personas. Los corrieron para afuera, mi hijo se separó de los amigos para esquivar el amontonamiento de los que lo corrían, y lo siguieron tres entre los que estaba Lemos. No sé si de un fierrazo o piedrazo en la nuca lo tiraron al suelo y ahí le empezaron a dar. Tito Lemos le dio unos golpes impresionantes en la cabeza, a trompadas y con fierros, tiene chichones por todos lados. Por eso queremos que se haga público, porque un boxeador no puede hacer eso”, denunció la madre del joven.

Entretanto, desde el Centro Municipal de Salud se indicó que el agredido sufrió lesiones leves y que podría ser dado de alta este mismo mediodía. No obstante, la opción por instar a la acción penal que pusieron de manifiesto los denunciantes de Lemos, daría origen a una causa contra el boxeador.

Volver