Denuncian que un recluso tresarroyense murió en estado de abandono en la cárcel de Villa Floresta

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 de Bahía Blanca, a cargo de Diego Conti, investiga la muerte del tresarroyense Brian Miguel Ianiro Olivera, preso en la Unidad Penal de Villa Floresta, en el marco de lo que fue denunciado como un “estado de total abandono”. Según dio cuenta la Comisión Provincia por la Memoria denunció que Ianiro, que cumplía una condena a seis años y un mes de prisión por abuso sexual contra el hijo de quien fuera su pareja –en un caso que conmocionó a la opinión pública local- exhibía condiciones físicas de caquexia (la piel pegada a los huesos) y no recibía ningún tipo de atención médica en la penitenciaría.

Según indicó a la radio bahiense FM de la Calle el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, la situación del joven implicó torturas y malos tratos. Según consta en el expediente, el hombre padecía “tuberculosis aguda”.

“Inmediatamente planteamos que fuera trasladado al hospital, nos dijeron que no lo habían trasladado por falta de camas. Apareció la cama posteriormente y al día siguiente falleció. Tampoco tenían precisión del cuadro, nos dijeron que no sabían qué tenía, otros detenidos comentaron que estaba en Sanidad tirado en un colchón, sin suero, sin nada”, dijo García.

“No puede ser que esa persona con ese cuadro estuviera así, tirada en una sala de internación que no reúne ningún principio básico para internación, debería haber estado internada y con un tratamiento. No está acreditado que podía haber sido tuberculosis”, agregó.

La Defensoría General asegura haber pedido por su salud

Por su parte, el defensor general de la Defensoría Departamental Bahía Blanca, Pablo Radivoy, aseguró al medio digital Apepe que “desde Mayo nos empezaron a notificar del deterioro del estado de Salud de Brian Ianiro”, además señaló que el sábado anterior a su fallecimiento le hicieron un estudio de cultivo de tuberculosis y “fue enviado a la UP4 desde el Penna sin determinar si allí iba a tener una atención adecuada del estado de salud”.

En el marco de la causa que tramita el fiscal Conti, restan realizar diligencias como la autopsia del fallecido y averiguaciones para determinar si hubo alguna responsabilidad penal en el hecho.

Un caso extremo y que causó gran conmoción pública

Brian Ianiro había sido condenado en julio de 2019, y mediante la modalidad de juicio abreviado, a la pena de seis años y un mes de prisión por abusar sexualmente y golpear a un niño de 3 años, hijo de su entonces pareja. El hecho había sido descubierto cuando la policía respondió al llamado de un vecino del barrio Ruta 3 Sur, que encontró a la mujer llorando en la calle y asegurando que Ianiro la había golpeado a ella y a su hijo. Dentro de la humilde vivienda que compartían se encontraba el agresor, que fue detenido.

En ese marco, se constataron las agresiones sufridas por ambos, pero en el examen médico quedaron además de manifiesto síntomas compatibles con abuso sexual a la criatura.

El fiscal a cargo de la causa, Gabriel Lopazzo, resolvió imputar a Ianiro por los delitos mencionados, pero también procesó a la madre del niño y a otros familiares por abandono de persona.

Mientras tanto, en las calles de Tres Arroyos hubo reclamos de justicia por el caso, que tuvo incluso repercusión nacional.

Finalmente, además de Ianiro, ahora fallecido en la cárcel, fueron condenados la mamá del niño, identificada sólo por el nombre de pila Marianela para preservar la identidad del menor, a tres años de prisión de ejecución condicional; la madre y el padre de Ianiro, Marcela Olivera y Julio César Ianiro y su tía, María Olivera, que recibieron penas de dos años de ejecución condicional.

