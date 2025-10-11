Denuncian vínculos narcos en listas libertarias del interior

11 octubre, 2025 364

El caso que involucra al diputado José Luis Espert y al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado sigue creciendo y ahora alcanza a referentes de La Libertad Avanza (LLA) en el interior del país. Gastón Alberdi, uno de los fundadores del partido junto al presidente Javier Milei, denunció que varios candidatos libertarios en Santa Fe y Río Negro mantienen vínculos con el empresario que será extraditado a Estados Unidos.

“Son todos delincuentes”, lanzó Alberdi en diálogo con Cadena 3 Rosario, al apuntar directamente contra la primera candidata a diputada por Santa Fe, Romina Diez, y la actual legisladora y candidata a senadora por Río Negro, Lorena Villaverde. Según el exdirigente, ambos formaban parte de un entramado de “negocios oscuros, criptomonedas y estafas piramidales” que tenían como punto de encuentro la consultora Bull Market, a la que definió como “el centro neurálgico del armado político” de LLA.

El denunciante, descendiente directo de Juan Bautista Alberdi y exintegrante de la primera estructura libertaria, aseguró haber visto en Bull Market a Machado, Leonardo Cositorto (líder de Generación Zoe, condenado por asociación ilícita) y otros dirigentes vinculados a operaciones financieras sospechosas. “Ahí apareció Machado, Cositorto, Romina Diez y Lorena Villaverde. Están todos inmiscuidos en criptoestafas y esquemas Ponzi. Lo digo y lo ratifico”, insistió.

En esa línea, Alberdi también vinculó a Diez con la estafa piramidal CoinX, que en su momento promocionó a través de redes sociales junto a dirigentes libertarios. “No hay ningún culpable y sí muchos damnificados”, advirtió. Además, señaló que tanto Diez como Villaverde participaron de reuniones con Espert, Luis Rosales y el propio Milei, en las que también estaba presente Machado. “A mí me los presentaron como empresarios mineros y aeronáuticos. No sé qué hablaban, pero después se supo todo”, agregó.

Las declaraciones de Alberdi surgen en medio de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal en el despacho y la vivienda de Espert, en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia del dirigente social Juan Grabois por presunto lavado de dinero. El expediente investiga los pagos que el economista habría recibido a través de contratos de “asesoría” por parte de Machado y sus empresas, uno de los cuales, revelado esta semana, alcanzaba el millón de dólares.

El fundador disidente de LLA, que desde hace meses viene cuestionando la gestión del Gobierno nacional, volvió a apuntar contra el Presidente y su entorno por “haber construido un espacio plagado de oportunistas y financistas dudosos”. En entrevistas recientes, Alberdi ya había revelado encuentros privados entre Milei y Machado y denunció que “el narcotráfico se infiltró en la política libertaria a través del dinero y las falsas consultorías”.

con información de infocielo.com

Volver