Denunciaron a Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía: tiene departamentos y sociedades sin declarar en EEUU

23 abril, 2026 0

Luego de asumir en una nota periodística que había omitido declarar varias propiedades y empresas en Miami, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue denunciado este jueves en Comodoro Py.

Frugoni admitió en diálogo con el periodista Nicolás Wiñazki -quien reveló las irregularidades- que no incluyó en su declaración jurada la posesión de siete departamentos que compró en Miami, Florida. También los mantuvo fuera del radar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo al que debería pagar impuestos por esos inmuebles.

“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir los departamentos en ARCA”, reconoció el funcionario, que insistió en que se pondrá al día ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El valor de cada una de las propiedades oscila entre los 180.000 y 230.000 dólares.

Según se conoció, Frugoni habría comprado los departamentos en Miami entre 2020 y 2022, antes de ser funcionario. Por entonces era presidente de AUSA, empresa que opera las autopistas porteñas, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como principal accionista. La compañía estuvo a cargo, por ejemplo, de la obra del Paseo del Bajo.

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