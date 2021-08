Denunció a Vittal por no asistir a su padre y recomienda hacer lo propio a todos los damnificados

9 agosto, 2021 Leido: 1378

La abogada Daniela Pozzoni formuló públicamente una queja por el servicio de ambulancias que la empresa Vittal presta a afiliados a PAMI. Según contó hoy a LU 24, su padre tiene una patología grave, y ante una situación de emergencia, el sábado sufrió un sangrado. Ante el temor de la familia y las dificultades para trasladarlo, ya que según Daniela tiene escasa movilidad, ella decidió llamar al Hospital para pedir una ambulancia. “Me indicaron que no tenían una disponible, me preguntaron qué obra social tiene, les dije PAMI y me dijeron que Vittal es la responsable de los traslados de los afiliados. Llamé a Vittal, les expliqué la situación, el problema de mi papá, me consultan los datos, supuestamente ingresan todo en el sistema pero me dicen que antes de llamar a la ambulancia tenía que comunicarme con un número de PAMI para que autorice la ambulancia. Llamé pero me respondió un contestador automático, nunca me atendió una persona. Entonces tuve que hacerlo salir de la casa y lo llevé yo al Hospital”, aseguró.

En el Centro de Salud le indicaron, según contó, que de haberse dado la atención de Vittal como correspondía, el mismo médico que va en la ambulancia hubiera atendido a su padre en la casa sin necesidad de salir. “Entonces yo, muy enojada, entendí que había abandono de persona y decidí hacer una denuncia penal. Fui a la Comisaría, donde pese a mi insistencia, me dijeron que no había delito. Fui a la Fiscalía, que estaba cerrada, y en la puerta había un teléfono de urgencias, al que llamé. Me atendió una secretaria, muy amablemente, que me dijo que no se dan los elementos para tipificar esto como un abandono de persona, pero que independientemente de eso la obligación del oficial de policía era tomarme la denuncia. Al parecer se comunicó con la Policía y finalmente allí me la tomaron, caratulándola como averiguación de ilícito. Me decían que no es abandono de persona porque yo estaba para asistirlo”, describió la abogada.

“Después estuve estudiando el tema un poco y vi que quizá lo que corresponda es hacer una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud, un reclamo administrativo, porque es la autoridad que debe controlar cómo se cumplen las prestaciones por parte de la empresa que es contratada por PAMI”, fundamentó. En este sentido, la abogada instó a que la gente que ha pasado por la misma situación se involucre y haga la denuncia, “porque si bien el organismo funciona en Buenos Aires, en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud se pueden dejar reclamos. Y es fundamental hacerlo, unirnos todos los ciudadanos, para que se haga algo al respecto ya que hasta ahora no ha pasado nada con los reclamos anteriores”, concluyó.

FOTO ILUSTRATIVA

Volver