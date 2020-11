Denunció por la red Twitter una conducta de acoso por parte de un remisero

15 noviembre, 2020

Una joven tresarroyense identificada en Twitter como “Antito” denunció en esa red social una conducta de acoso por parte de un remisero (cuya agencia de procedencia no se identifica a menos que medie una denuncia policial) y el hilo de su relato fue retuiteado más de 300 veces en las últimas horas.



“Hace 4 noches llamo a remis… por lo cual me viene a buscar ‘de casualidad’ o no el mismo coche con el mismo chófer. Ayer pido a la misma agencia otro remis y cuando subo era la misma persona, empezó a decirme ‘¿qué hace una chica tan linda sola en la calle?’, a lo cual no respondí nada, cuando me bajo del remis me dice ‘más tarde te paso a buscar’ a lo que le respondí que no. Después de 1 hora aproximadamente la remisería me escribe y me pone, ‘está afuera el remis, ¿salís? A lo que le contesto ‘yo no pedí ningún remis’. Cuando me estoy por ir llamo a otra remiseria, pero cuando estoy llegando a mi casa veo al remisero de … (la agencia anterior) parado en la esquina de mi casa, entonces le digo al remisero (que la llevaba) que espere que cierre con llave, me esperó, y cuando se va, el otro remisero se queda parado media hora en mi casa y al rato se va”.

*Imagen ilustrativa.

