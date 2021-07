Denunció que le sustrajeron una escopeta y herramientas: “Ya son 29 las veces que me han robado”

8 julio, 2021

En la tarde de ayer, autores ignorados irrumpieron en una vivienda, ubicada en Av. Caseros al 2200, y sustrajeron una escopeta y una gran cantidad de herramientas. Domingo Visciarelli, propietario del inmueble, dio detalles a LU 24 sobre el hecho: “Hasta ahora me di cuenta que me robaron una escopeta calibre 16, una maquina agujereadora de mano, herramientas de mano que las usaba para la carpintería, serían unas 50 unidades. Fue ayer entre las 4 y las 4:30, fue un chico que vio cuando me fui, en media hora me robó todo”, dijo.



“El andaba con unos perros, uno de los grandes problemas que tenemos es la cantidad de galgueros que se la pasan espiando, porque acá no hay nada para cazar. De seguro que hay algunos buenos, pero esta situación no da para más, ya son 29 las veces que me han robado”, informó.

“No tardé más de media hora, me estaban esperando. Entraron por atrás rompiendo la puerta que da al fogón, ya es la tercera que me rompen”, se lamentó.

Además, agregó que la inseguridad es algo habitual en su vida, no pretende recuperar sus cosas y tampoco cree que dejen de robarle. “Dos veces encerraron a mis padres para robarle. Una vez en el baño y la otra le realizaron un simulacro de fusilamiento, lo digo así, porque les gatillaban con las mismas armas de mi padre”, finalizó.

