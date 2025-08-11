Derivan a Mar del Plata a la joven accidentada en Avenida Constituyentes

11 agosto, 2025 4.433

Esta tarde fue trasladada a Mar del Plata la joven accidentada este domingo en Avenida Constituyentes al 1320, cuando se trasladaba junto a otra persona en moto.

El hecho se produjo en la tarde de ayer, y la pareja fue atendida en la guardia del Centro Municipal de salud. El joven sufrió traumatismos leves, aunque su acompañante permaneció internada en el Hospital Pirovano hasta que se decidió su derivación para ofrecerle una mejor atención especializada en la ciudad costera.

El accidente, por el cual se investigan las causas, ocurrió cuando atravesaron un lomo de burro ubicado en ese sector de la ciudad.

