Derivan a uno de los pescadores accidentados en el vuelco

16 noviembre, 2025 0

Uno de los dos protagonistas del vuelco que se produjo en la mañana de este domingo en la Ruta 72 en cercanías de Lin Calel, será derivado a un centro de mayor complejidad, debido a que presentó luxaciones en la columna vertebral.

De acuerdo a lo que pudo saber LU 24, el pescador azuleño que viajaba con un acompañante para concursar en Reta cuenta con obra social, por lo que se realizaron gestiones para conseguir cupo en uno de los hospitales de la zona.

