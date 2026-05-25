Desalojaron fiesta clandestina en Bahía Blanca. Había un desvanecido

Según se informó, al llegar al domicilio las autoridades constataron que en el interior se desarrollaba una actividad festiva sin permiso, con la presencia de aproximadamente 117 personas.

Ante esa situación, se dispuso el desalojo total de los asistentes y la inmediata finalización del evento. Además, se labró un acta de infracción al propietario del inmueble.

Durante el procedimiento también debió concurrir una ambulancia, ya que una persona fue hallada inconsciente en la puerta del lugar. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias en las que fue encontrada. (La Brujula 24)