“Desaparecido” un panfleto busca a una persona. No hay denuncia policial

28 marzo, 2024

Días pasados apareció, pegado en un poste telefónico frente a LU 24 el pedido de búsqueda de una persona de sexo masculino, Elvio Ramòn Amarilla Acosta.

Se dejan dos números para poder enviar informes, uno con característica de Buenos Aires, 11 – 2547 4515 y +598 93 393509 ( característica de Uruguay)

Consultada la autoridad policial, no hay denuncia formal alguna, y se constató por parte de los uniformados que, al llamar a esos números de teléfono, el primero no se encuentra disponible, en tanto el de Uruguay no da la llamada.

