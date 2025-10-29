Desbaratan en Tres Arroyos un centro de distribución de autos robados

El trabajo conjunto de la Justicia y las autoridades policiales puso fin a la reducción y venta de autos robados, los que luego eran ofrecidos a clientes, en Tres Arroyos.

La procedencia de los rodados era producto de delitos cometidos en Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca.

Algunos los compraban de buena fe y había otros que sabían de su procedencia, y los pagaban a mucho menos valor.

Hay una persona que “cayó” en otro operativo policial que tuvo bastante repercusión que sería quien ofertaba los vehículos, que estaban guardados en un galpón.

