Desde Bioterra SA: “Todos esperamos y necesitamos las lluvias”

11 enero, 2022 Leido: 1540

el sector del agro no ha sido una cosecha como esperaban, por momentos fue el calor intenso en épocas no comunes que sumado a la falta de lluvias hicieron que todo no produjera los resultados esperados. Federico Rodera, de Bioterra S.A. “viene complicado, se apuró un poco también la cosecha de fina, varios días de calor en noviembre hizo que todo se acelerara, y como consecuencia hubo una pérdida de rinde, venían muy bien los cultivos, donde se esperaban mejores rindes, relativamente terminó normal, pero estuvo bastante complicado para todos los cereales. Realmente una lástima porque los precios estaban acomodados, la falta de lluvia también colaboró”.

Por otra parte Rodera también recomendó estar atentos por el control de plagas, ofreciendo una variada cantidad de productos para tal fin. Finalmente, puntualizó “tenemos muchas consultas, variadas, pero lo más importante y que todos esperamos es que venga la lluvia”

