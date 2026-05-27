Desesperada búsqueda de Agostina, la adolescente desaparecida en Córdoba

27 mayo, 2026 59

Agostina Vega, una adolescente de 14 años, se encuentra desaparecida desde el sábado 23 de mayo en Córdoba. Fue vista por última vez ese día por la noche, cuando tomó un remis desde la casa de su madre hasta un lugar cercano donde se encontró con un hombre. Hace instantes, el abogado de la familia, Gustavo Vaca, confirmó que esta persona fue detenida y que tenía “una amistad con la madre”.

Cerca de las 22:30 del sábado, Agostina salió de su casa en el barrio General Mosconi, en Córdoba, y tomó un remis del barrio. Elizabeth, la abuela de la chica, contó que así lo pudieron establecer por las cámaras de seguridad de la zona.

Según explicó, a Argentina12, ese sábado Agostina “le había enviado un audio a una amiguita diciéndole que se iba a encontrar con el novio de la madre porque tenían un regalo sorpresa para ella”.

Desde entonces no volvieron a saber de ella y comenzaron a buscarla. Así fue que el domingo por la mañana, el chofer que había llevado a Agostina reconoció a la chica que había llevado un día antes y llamó al teléfono que la familia había dejado para quien tuviera información sobre ella.

El remisero se comunicó con la famila y dijo que había llevado a Agostina hasta las calles Juan del Campillo y Fragueiro, en el barrio Cofico. Allí la esperaba un hombre mayor de 30 años, que fue quien pagó el viaje, dijo la abuela que contó el chofer.

A partir de la descripción que el conductor hizo de este hombre que lo esperaba “mi hija se dio cuenta que lo conocía”, agregó la mujer.

“Nosotros dimos toda la información, nombres, teléfonos y dirección de este hombre que la vio por última vez a Agostina”, dijo Elizabeth. Todos esos datos fueron aportados por la familia a la Fiscalía.

Desde entonces, no se supo nada más de la chica: su celular no responde llamadas ni recibe mensajes de texto.

La investigación está centrada en el análisis de las cámaras de seguridad y, pese a que el celular se encuentra apagado, buscan detectar cuál fue el último punto que se activó su geolocalización.

Vaca confirmó que este hombre que vio por última vez a Agostina, quien “tenía una amistad con la madre” de la nena, fue detenido en calidad de sospechoso.

“Lo habíamos mencionado desde la primera denuncia”, dijo el abogado sobre el sospechoso detenido en las últimas horas. Asimismo, Vaca resaltó que “se están haciendo allanamientos, pero Agostina todavía no apareció”.

Sobre el sospechoso, señaló que “tenía una amistad con la madre (de la adolescente) por lo que había una relación de confianza” con la chica y que por ello la habría convencido de encontrarse con él, bajo el pretexto de entregarle un regalo para su madre.

También comentó que el sospechoso les había dicho a los investigadores que, después de bajar del remis, la nena había subido luego a un Volkswagen rojo y se había ido a otro lugar.

Sin embargo, no hay indicios que respalden estos dichos. Para el abogado, fue un intento de “ganar tiempo y desviar la investigación”.

“Está detenido y todavía no tengo conocimiento si realizó la declaración indagatoria” pero tendrá que dar explicaciones porque fue “la última persona que la vio”, afirmó.

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