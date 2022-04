Desesperada: Mujer Policía pide ser escuchada por sus hijos

25 abril, 2022 Leido: 1536

Una mujer Policía de nuestro medio hizo público un pedido de ayuda para poder revincularse con sus hijos, sobre los cuales no tiene impedimento legal para verlos, pero por distintos motivos, especialmente porque su expareja no atiende el teléfono y su hijo menor no dispone de un dispositivo, no logra “tener llegada” a ellos. Fue víctima de violencia de género por su ex pareja también policía y sufre de acoso laboral en su destino de trabajo, todas estas situaciones están documentadas y denunciadas pero sin solución.

Al borde de una decisión equivocada, Ana Carolina Marrero, oficial inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires solicitó ayuda pública porque considera que no es escuchada por la Justicia ni la Policía, “yo quiero tener vínculo con mis hijos, quiero verlos, poder hablar, saber cómo van en el colegio, estar con ellos, pero no lo consigo. Mi hijo más chico tiene un retraso madurativo y por terceros me han dicho que está asistiendo a una escuela especial y nadie me informa, ya no puedo contra todo esto, soy la mamá y tengo derechos”, la mujer dijo que ella hizo juicio por alimentos cuando se separó del papá de sus hijos y no tuvo suerte pero ahora ella tiene que pasar alimentos, aunque su ex pareja no tenga la tenencia definitiva, “a mí nadie me escucha, desde hace más de seis años que pido que me escuchen, estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico e hice pericias de todo tipo para que vean que hago todo lo que piden, pero ya no puedo más”. En una visita, en el año 2016, el papá no habría restituido a los menores a su madre y allí habría sido el comienzo de este derrotero.

Violencia de género

Marrero contó que el papá de sus dos hijos más chicos de 15 y 13 años, es policía en actividad, fue denunciado por ella muchas veces por violencia de género, “es violento, me ha pegado muchas veces porque no entendía que la depresión es una enfermedad, pero las denuncias no prosperaron, él también tuvo denuncias por apremios ilegales, pero pareciera que lo que yo digo no tiene validez”. La mujer policía contó que un día que le correspondía llevarse sus hijos el no permitía el contacto, la empujó varias veces hasta que ella reaccionó con un manotazo y terminó presa por resistencia a la autoridad y lesiones.

Persecución laboral en dependencia policial

Como si toda la situación que vive fuera poco, también el ejercicio del poder lo ve reflejado en su lugar de trabajo, donde su jefe directo la considera una molestia “mi jefe vive haciéndome sumarios por todo, todo lo hago mal, llegó a decirme que haría lo imposible por echarme de Policía o mandarme al conurbano y me muero si me pasa eso, hasta tuvo contacto con mi ex marido donde se habrían puesto de acuerdo que yo estoy loca”.

Resumen

Ana Carolina Marrero pide que el Estado y la Justicia atienda su situación en tiempo y forma, no puede vivir más con la sumatoria de no poder ver a sus hijos, que nadie atendió sus denuncias inclusive en Asuntos Internos de la Policía Bonaerense y padeciendo las amenazas y el acoso laboral en dependencias policiales donde trabaja.

